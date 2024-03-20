Haber Tarihi: 20 Mart 2024 10:41 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 10:41

Memur maaşı bayramdan önce yatar mı, yatacak mı? 2024

Yeni yılla birlikte toplamda 49,25 zam oranı olan memurlar Ramazan ayıyla birlikte maaşlarının bayram öncesi yatıp yatmayacağını sorguluyor. 15 Nisan'da maaşlarını alacak olan memurların maaşlarının bayramdan önce, yani 8 Nisan'da yatırılıp yatırılmayacağı iddiaları gündem oldu. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı, ödenecek mi? İşte detaylar.

Memur maaşı bayramdan önce yatar mı, yatacak mı? 2024
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Memur ve memur emeklilerinin maaşları bilindiği üzere her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. Buna göre memurların nisan ayındaki maaş günleri bayramdan sonraya denk geliyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı yaklaşırken, memurlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının erken yatırılması gündeme geldi. Emekli vatandaşlar ise Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor.

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Bu yıl 10-12 Nisan 2024 tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'ndan hemen önce memurların maaşları hesaplara geçecek mi sorusu yanıt arıyor. Memur maaşlarının bayram öncesi yatacağına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Ancak kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarını alması olasılığına göre maaşların 8 Nisan'da hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.
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