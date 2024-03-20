Memur maaşı bayramdan önce yatar mı, yatacak mı? 2024

Memur ve memur emeklilerinin maaşları bilindiği üzere her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. Buna göre memurların nisan ayındaki maaş günleri bayramdan sonraya denk geliyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı yaklaşırken, memurlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının erken yatırılması gündeme geldi. Emekli vatandaşlar ise Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor.

Bu yıl 10-12 Nisan 2024 tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'ndan hemen önce memurların maaşları hesaplara geçecek mi sorusu yanıt arıyor. Memur maaşlarının bayram öncesi yatacağına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Ancak kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarını alması olasılığına göre maaşların 8 Nisan'da hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.