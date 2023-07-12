Memur maaş zammı meclisten geçti mi? Emekli maaşı zammı meclisten geçti mi? Seyyanen zam Resmi Gazete'de

Memur zammı meclisten geçti mi? Emekli maaşı zammı meclisten geçti mi? Seyyanen zam Resmi Gazete'de... AK Parti, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda "Torba yasada BAĞ-KUR sicil affı ile EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası var mı?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Toplam 16 maddeden oluşması beklenen kanun teklifiyle 31 Temmuz'da sona erecek Covid-19 izni kalıcı hale getirilecek. Teklifte, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda görevli ebeler ve aile hekimleri ile AFAD ve sanayi bölgelerine yönelik düzenlemeler de yer alacak. İşte yeni torba yasa maddeleri, içeriği ve kapsamı.Memur ve emekliye zam öngören kanun teklifinin ise bugün Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. Genel Kurul, memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.Seyyanen zam ile memur ve emekli maaşlarının kesinleşeceği TBMM görüşmeleri henüz gerçekleştirilmedi. TBMM Genel Kurulu, 11 Temmuz Salı günü toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi', Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifte; en düşük Memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde seyyanen net 8 bin 77 TL artış öngörüldü. Emekli aylıklarında ise 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam planlandı.Konut kiralarında uygulanacak zam oranlarını, kira bedelinin yüzde 25'i ile sınırlayan düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılması da teklifte yer aldı. Ayrıca; 31 Temmuz 2023 itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanların, cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilmesi düzenlendi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa kanununa ilişkin olarak "Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" açıklamalarında bulundu.Yeni torba yasa maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması ve 6 aylık enflasyon farkı ile emekli, memurlara refah payı verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.Bakan Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı.TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 ve 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.Bu tabloya göre;SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak..Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirttiMemur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacakTemmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek.Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 33.771 Genel müdür (1/1) 25.427 29.889 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183 Öğretmen (1/4) 11.833 13.910 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693 Başkomiser (1/4) 11.833 13.910 Polis memuru (1/4) 11.833 13.910 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910 Mühendis (1/4) 11.848 13.927 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557 Profesör (1/4) 20.542 24.147 İmam-hatip 11.833 13.910 Avukat (1/4) 11.833 13.910 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildiSSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil