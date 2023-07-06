Son dakika... Memur emeklisine seyyanen zam var mı? Seyyanen zammın 15 günlük farkı var mı?Haziran ayı enflasyonu bugün açıklandı. Memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Öte yandan enflasyon farkının netleşmesinin ardından verilecek refah payı oranının da belli olması bekleniyor. Emekliye seyyanen zam var m? Son dakika Memur emeklisine seyyanen zam var mı 2023?AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz. 8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.Memur emeklisine seyyanen zam gelip gelmeuyeceğine ilişkin detaykar merak konusu oldu. Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, daha önce yaptığı açıklamada "Memurlara gelecek olan zam oranı hem seyyanen hem oransal olarak aynı şekilde memur emeklisine yansıyacak" ifadelerini kullanmıştı.Emekli memur Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamasına göre görevdeki memurlara yapıldığı gibi am oranı hem seyyanen hem oransal olarak memur emeklisine de yansıyacak.Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz.Emekli ve memur maaşlarına yönelik zamlarla ilgili birkaç senaryo masada dururken uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli zamlarındaki muhtemel formülleri değerlendirdi.Karakaş, haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz'da açıklanacağını belirterek, "Yarın Haziran ayı enflasyonu belli olacak. Şimdi elimizde 5 aylık enflasyon verisi var. Toplamda yüzde 15,26. Biz öncelikle memurlar ve dolayısıyla memur emeklilerine gelecek olan zammı değerlendirmeye alırsak, hepimiz biliyoruz Memur emeklilerinin zam oranı doğrudan doğruya mevcut çalışan memurların maaşına göre değişmektedir.Memurlara yapılacak olan zam prosedürü zaten bellidir; enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesini de öngörülen oran. Şu anda 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,72 ve artı yüzde 6'lık toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir zam oranı var. Bu da yüzde 12,72'ye tekabül ediyor. Elbette yarın Haziran ayı enflasyonda bununla eklenmesiyle birlikte yüzde 14 veya yüzde 15'i bulabilir. Ancak bu dönem memur maaşlarına yapılacak olan güncelleme ve memur emeklisine yapılacak olan güncellemede bu oranların dikkate alınmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.Karakaş, en düşük memur maaşının yirmi 22 bin liraya yükseltilmesi için yüzde 94'e yakın bir artışın olması gerektiğini belirterek, "Şimdi en düşük memur maaşı derken ona da açıklık getirmek lazım. Biliyorsunuz memurlar sadece maaş almıyor. Dolayısıyla aile yardımı alan var, sosyal çocuk yardımı alan var ve başka yan hakları olanlar var.Biz burada evli olmayan bekar veya boşanmış olan ya da eşi çalıştığı için aile yardımı almayan çocuğu olmayan en düşük memurun maaşını baz alıyoruz. Bu anlamda yapılacak olan zam yüzde 94 seviyesinde, yüzde doksan dört seviyesine aldığımız zaman 11 bin 340 lirayı bu durumda 22 bin lirayı aşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Karakaş, memur maaşlarına yapılacak zammın 3 formül olduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi: "Burada en çok merak edilen soru; memur maaşlarına yapılacak olan zam oransal bir zam mı yoksa seyyanen bir zammı veya hem seyyanen hem oransal mı? Şimdi öncelikle seyyanen kelimesini değerli okurlarımız takip ediyordur. Ne anlama geldiğini merak ettikleri için 'seyyanen' kelimesinden bahsetmek istiyorum.Seyyanen kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup eşit ölçüde eşit oranda denk bir şekilde zam yapılması anlamına geliyor. Şimdi tamamen seyyanen zammın birçok sakıncası olduğu gibi az da olsa faydaları olduğunu söyleyebiliriz. Benim kanaatim zaten Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olsun, Maliye Bakanlığı olsun, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öncülüğünde birçok çalışma yapılmış durumda. Hazırlıklar zaten tamam. Ama buradaki yapılacak olan zam az önce de ifade ettiğim üzere oransal bazda mı, seyyanen mi veya ne kadar oransal, ne kadar seyyanen olacağına bağlıdır."