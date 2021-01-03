Memphis'e ilk kez dönen Marc Gasol, takdirlerini sundu!

"KARŞI TARAFTA ISINMAK, GARİPTİ..."

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, geçtiğimiz gece Grizzlies'den ayrıldıktan sonra ilk kez Memphis'e dönmesi hakkında konuştu.Gasol, 108-94 kazanılan maçtan sonra, Draft edildiği takım hakkında şu ifadeleri kullandı:Gasol, Memphis'ten Toronto Raptors'a CJ Miles, Jonas Valančiūnas, Delon Wright ve 2024 ikinci tur Draft seçimi için takas edilmişti Raptors forması giyerken, Memphis'e karşı oynama şansı bulamamıştı.Marc, ziyaretçi takımın soyunma odasında olmanın biraz "garip" olduğunu itiraf etti ve ayrıca geri dönüşünü biraz daha tatlı hale getirmek için açılış dakikalarında bir üçlük atmadığı için pişman olduğunu da belirtti:Gasol, Grizzlies için toplam 769 normal sezon maçı oynamış ve 15.2 sayı, 7.7 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı. Memphis formasıyla Gasol üç kez All-Star seçilmiş, iki kez All-NBA kadrosuna girmiş ve 2013'te Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmıştı.