Memphis'e ilk kez dönen Marc Gasol, takdirlerini sundu!

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, geçtiğimiz gece Grizzlies'den ayrıldıktan sonra ilk kez Memphis'e dönmesi hakkında konuştu.
Gasol, 108-94 kazanılan maçtan sonra, Draft edildiği takım hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Takım beni sadece şimdi değil, burada olduğum yıllar boyunca takdir ettiğinden ötürü çok müteşekkirim."
Gasol, Memphis'ten Toronto Raptors'a CJ Miles, Jonas Valančiūnas, Delon Wright ve 2024 ikinci tur Draft seçimi için takas edilmişti Raptors forması giyerken, Memphis'e karşı oynama şansı bulamamıştı.
"KARŞI TARAFTA ISINMAK, GARİPTİ..."
Marc, ziyaretçi takımın soyunma odasında olmanın biraz "garip" olduğunu itiraf etti ve ayrıca geri dönüşünü biraz daha tatlı hale getirmek için açılış dakikalarında bir üçlük atmadığı için pişman olduğunu da belirtti:
"Hava atışından önce biraz garip hissettim. Farklı soyunma odasında olmak, karşı tarafta ısınmak, tüm bu tür şeyler biraz garipti. Ama hava atışı olur olmaz, oyun zamanıdır. İşler tamamen değişir. Keşke şu üçlüklerden birini atabilseydim. Çok daha iyi olurdu."
Gasol, Grizzlies için toplam 769 normal sezon maçı oynamış ve 15.2 sayı, 7.7 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı. Memphis formasıyla Gasol üç kez All-Star seçilmiş, iki kez All-NBA kadrosuna girmiş ve 2013'te Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmıştı.
İşte Grizzlies'in eski yıldızı için hazırladığı teşekkür videosu: