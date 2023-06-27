Memphis Grizzlies'in, yeni yardımcı koçu olarak Sarunas Jasikevicius'u gözüne kestirdiği bildirildi.



Home of Glory'nin haberine göre eski Barcelona başantrenörü, Grizzlies'den üç yıllığı 6 milyon dolarlık bir sözleşme teklifi aldı.



Memphis'in, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre 47 yaşındaki koçu 2019 yılında eski başantrnör JB Bickerstaff'ın işine son verdikten sonra da radarına aldığı bildirilmişti.



Saras ayrıca, 2018'de Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri ile de bir görüşme yapmıştı.



Jasikevicius yakın zamanda Barça'daki görevini sonlandırmış ve ekip ise geçtiğimiz gün ayrıldığını resmen açıklamıştı.



EuroLeague kariyerinin yanı sıra Jasikevicius, NBA'de iki sezon Indiana Pacers ve Golden State Warriors formaları giymişti.





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