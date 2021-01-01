Memphis, OKC'ye 73 sayı fark atarak tarihi rekoru kırdı!

Memphis Grizzlies, FedEx Forum'da konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 152-79 mağlup ederek, 73 sayı farkla NBA tarihinin en yüksek farklı galibiyetine imza attı.



Grizzlies ilk çeyreği 31-16'lık farkla önde tamamladıktan sonra, ikinci yarıda farklı yükselterek rakibine karşı 41-20'lik bir seri yakaladı ve devre sonunda farkı 36 sayıya çıkardı. Grizzlies üçüncü çeyrekte bu farka 14 sayı daha ekleyerek, son çeyreğe 51 sayılık bir farkla girdi ve son çeyrekte de baskıyı sürdürerek, NBA rekoru kıardığı karşılaşmada hiçbir merhamet göstermedi.



Jaren Jackson Jr., 9/11 şut isabetiyle 27 sayı bularak, Grizzlies'e önderlik eden isim oldu. De'Anthony Melton 19 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynarken, Santi Aldama 18 sayı, 10 ribaund, 3 asist, bir blok ve bir top çalma kaydetti.



OKC tarafında Lu Dort, 15 sayı ile ekibin en skorer oyuncusuydu. Tre Mann, Ty Jerome ve Mike Muscala 12'şer sayı bulurlarken, Isaiah Roby 11 sayı ile çift hanelere ulaşan diğer tek oyuncuydu.



