Memphis, OKC'ye 73 sayı fark atarak tarihi rekoru kırdı!

Memphis Grizzlies, FedEx Forum'da konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 152-79 mağlup ederek, 73 sayı farkla NBA tarihinin en yüksek farklı galibiyetine imza attı.
Grizzlies ilkçeyreği 31-16'lık farkla önde tamamladıktan sonra, ikinciyarıda farklı yükselterek rakibine karşı 41-20'lik bir seri yakaladı ve devre sonunda farkı 36 sayıya çıkardı. Grizzlies üçüncüçeyrekte bu farka 14 sayı daha ekleyerek, sonçeyreğe 51 sayılık bir farkla girdi ve son çeyrekte de baskıyı sürdürerek, NBA rekoru kıardığı karşılaşmada hiçbir merhamet göstermedi.
Jaren JacksonJr., 9/11 şut isabetiyle 27 sayı bularak, Grizzlies'e önderlik eden isim oldu. De'AnthonyMelton 19 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynarken, SantiAldama 18 sayı, 10 ribaund, 3 asist, bir blok ve bir top çalma kaydetti.
OKC tarafında LuDort, 15 sayı ile ekibin en skorer oyuncusuydu. Tre Mann, Ty Jerome ve Mike Muscala 12'şer sayı bulurlarken, Isaiah Roby 11 sayı ile çift hanelere ulaşan diğer tek oyuncuydu.