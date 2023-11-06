NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.



SUNS 120-106 PISTONS



Phoenix Suns, Little Caesars Arena'da ev sahivi Detroit Pistons'ı 120-106 yıktı.



Kevin Durant 41 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla Suns'ı galibiyete taşırken, Eric Gordon 21 sayı, 8 asist ve 5 ribaundla oynadı. Grayson Allen ise 14 sayı ve 4 ribaundla maçı tamamladı.



Cade Cunningham, 26 sayı, 6 asist ve 3 ribaundla Pistons'ın en skorer ismi oldu. Ausar Thompson 14 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle double-double'ın kıyısından dönerken, Killian Hayes 13 sayı ve 4 asist kaydetti.



RAPTORS 123-116 SPURS



Toronto Raptors, AT-and-T Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 123-116 yenmeyi başardı.



Raptors'ta Scottie Barnes 30 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 3 top çalma ve 3 blokla takımın en skoreriydi. Dennis Schröder 24 sayı, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, OG Anunoby 24 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ekledi.



Keldon Johnson 26 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla Spurs'e liderlik etti. Zach Collins 21 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynarken, Victor Wembanyama 20 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 5 blokla maçı tamamladı.



CAVALIERS 115-104 WARRIORS



Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Golden State Warriors'ı 115-104 mağlup etti.



Donovan Mitchell 31 sayı, 7 asist, 2 ribaund ve 2 top çalmayla Cavaliers'a liderlik eden oyuncu oldu. Darius Garland 24 sayı, 7 asist ve 3 ribaundla, Max Strus 15 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla, Evan Mobley ise 13 sayı, 16 ribaund, 2 asist ve 1 blokla oynadı.



Stephen Curry, 28 sayı, 4 asist, 2 ribaund ve 1 top çalmayla mücadele etti. Draymond Green 18 sayı, 8 asist, 3 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla oynarken, Klay Thompson ve Jonathan Kuminga ise 15'er sayı kaydettiler.



MAVERICKS 124-118 HORNETS



Dallas Mavericks, American Airlines Center'da Charlotte Hornets'ı 124-118 yendi.



Luka Doncic, Mavericks'e 23 sayı, 12 ribaund ve 9 asistle liderlik ederken, Kyrie Irving ise 18 sayı ve 10 asistle oynadı. Grant Williams de aynı şekilde 18 sayı kaydetti.



Hornets cephesinde LaMelo Ball, 30 sayı, 13 asist, 10 ribaundla triple-double yaptı. Gordon Hayward ve PJ Washington 20'şer sayı kaydederken, Mark Williams 19 sayı ve 10 ribaundla double-double'a imza attı.



GRIZZLIES 112-100 TRAIL BLAZERS



Memphis Grizzlies, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 112-100 mağlup etti.



Grizzlies'in en skoreri Desmond Bane, 30 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle maçı tamamlarken, Jaren Jackson Jr. 27 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle, Luke Kennard ise 15 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı.



Trail Blazers'ta Jerami Grant 27 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Malcolm Brogdon 18 sayı, 7 ribaund ve 11 asist kaydederken, Shaedon Sharpe 18 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.



