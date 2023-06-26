Memphis Grizzlies'in, serbest oyuncu Draymond Green'i "kovalamak için planlar yaptığı" iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein'ın Substack'teki raporunda Grizzlies'in, Draymond'ı almakla oldukça ilgilendiği ve kendisini kovalamak için planlar yaptığı öne sürüldü.



Ancak iddiaya göre, Warriors organizasyonunun yakında Green'i tutmak için üç yıllık bir kontrat teklifi yapacağına inanıldığı da söylendi.



Green kısa süre önce 2023-24 sezonunda kendisine 27,6 milyon dolar garanti edecek olan oyuncu opsiyonunu reddetmiş olsa da, tarafların bu başarılı ortaklığı sürdürmek istedikleri bildirilmişti.



Önceki sezon Green, 8.5 sayı, 7.2 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları yakalamıştı.





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