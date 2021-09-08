Memphis Depay: "Rövanşı aldık"

Hollanda Milli Takımı'nda Memphis Depay, A Milli Takımımızı yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Memphis Depay: 'Rövanşı aldık'
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08 Eylül 2021 00:17
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Hollanda Milli Takımı'nın A Milli Takımımızı 6-1 yendiği maçta hat-trick yapan Memphis Depay, karşılaşma sonrasında konuştu.

İyi oldukları için kazandıklarını kaydeden Depay, "Sonuçla ilgili çok mutluyum. Türkiye'den 4-2'nin rövanşını almamız gerekiyordu. kendimize güvenerek oynadık ve eğlendik. Türk taraftarlar da iyi destek verdi. Daha iyi takım bizdik ve kazandık. Önemli bir adım attık. İleriye gidiyoruz ve bunu devam ettireceğiz." dedi.


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