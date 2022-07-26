Memphis Depay'ın son talibi Juventus

Hücum hattında yaşanan ayrılıkların ardından takıma yeni bir kan getirmek isteyen Juventus'un, yeni hedefini belirledi.



İspanyol basınında çıkan habere göre; Juventus, Barcelona'nın gözden çıkardığı 28 yaşındaki Hollandalı forvet Memphis Depay'ı gündemine aldı. Dusan Vlahovic'in yanına bir ikinci forvet almak isteyen Juventus'un Depay'ı bu rol için çok uygun gördüğü ve Alvaro Morata transferinin ilerlememesi nedeniyle gözünü Hollandalı oyuncuya çevirdiği ifade edildi.



Haberde, Barcelona'nın Depay için 20 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu ancak Hollandalı oyuncunun geçtiğimiz yıl bonservissiz şekilde katıldığı Barcelona'nın istediği rakamı çok yüksek bulduğu belirtildi. Depay ile Juventus'un dışında Newcastle, Tottenham, Milan, Inter ve Napoli de ilgileniyor.



Memphis Depay, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 13 gol 2 asistlik performans sergilemişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ