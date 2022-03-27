Memphis Depay için Tottenham iddiası!

Barcelona'da beklentilerin altında kalan Memphis Depay ile Tottenham ve bazı İngiliz ekiplerinin girişimde bulunacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Memphis Depay için Tottenham iddiası!
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27 Mart 2022 17:47
Barcelona'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Memphis Depay için flaş bir iddia geldi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Tottenham'ın Hollandalı oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Haberde Tottenham dışında bazı Premier Lig ekiplerinin de oyuncuyla ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

Daha önce İtalyan devleri Inter, Milan ve Juventus'un oyuncuyla ilgilendiği biliniyordu.

28 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 29 maçta 10 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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