Memphis Depay: 'Hayatın sillesini yemiş bir adamım'

Barcelona'ya transfer olduktan sonra takımın en önemli isimlerinden birine dönüşen Memphis Depay, gençlere öğüt verdi.



Sıfırdan yükseldiğini söyleyen Hollandalı oyuncu, "Hayal etmekten vazgeçmeyin. Ben de dipten gelen, normal bir adamım. Hayatın sillesini yemenin ne olduğunu bilirim, uzun bir yoldan geldim. Kimsenin size ne yapacağınızı söylemesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.



Kariyerind 381 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 147 kez ağları sarsarken, 95 de asist yaptı.



