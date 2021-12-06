Memphis Depay: "Bayern'den intikam almak istiyoruz"

Barcelona'nın yıldız forveti Memphis Depay , Bayern Münih'e karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Memphis Depay: 'Bayern'den intikam almak istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2021 21:19
La Liga devi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay, Bayern Münih ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklama yaptı.

Depay yaptığı açıklamada, "Bu maça psikolojik olarak hazırlıklı olmalıyız. Önümüzde 90 dakika var, son derece dikkatli bir şekilde oynamamız gerekiyor. Elbette Benfica'nın sonucu bizim için önemli ancak kendimize odaklanmalı ve maçı kazanmaya çalışmalıyız" açıklamasını yaptı.

Bayern'den intikam almak istediklerini belirten Hollandalı, "Elbette intikam almak istiyoruz, belki de bu bizim son şansımız. İstenen sonucu elde etmek için her türlü çabayı göstermeliyiz. Her şey inançla başlar, biz Barcelona'yız" ifadelerini kullandı.

Barcelona, Bayern Münih'e ilk maçta evinde 3-0 mağlup olmuştu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.