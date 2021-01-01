Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Memphis, Beverley ve Rondo'yu takas etmeye açık!

Memphis Grizzlies'in, Patrick Beverley ve Rajon Rondo'yu takas etmeye açık olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies'in, Patrick Beverley ve Rajon Rondo'yu takas etmeye açık olduğu bildirildi.

Grizzlies'in Beverley, Rondo ve Daniel Oturu üçlüsünü LA Clippers'tan almasının ardından kadrosuna nasıl uyum sağlayacakları konusunda "açık görüşlü" olduğu iddia edildi.

Garantili sözleşmesi bulunan 16 oyuncusu olan Grizzlies'in bir takas yapmaya açık olacağı kaydedildi.

Hem Beverley (14.3 milyon dolar) hem de Rondo'nun (8.2 milyon dolar) sözleşmeleri, 2021-22 sezonu bitiminde sona erecek.

Grizzlies, benzer şekilde 2019'da Golden State Warriors'tan Andre Iguodala'yı almış ve kendisi o sezon Miami Heat'e takas edildiği için takımda hiç forma giymemişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal