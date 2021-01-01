Memphis, Beverley ve Rondo'yu takas etmeye açık!

Memphis Grizzlies'in, Patrick Beverley ve Rajon Rondo'yu takas etmeye açık olduğu bildirildi.



Grizzlies'in Beverley, Rondo ve Daniel Oturu üçlüsünü LA Clippers'tan almasının ardından kadrosuna nasıl uyum sağlayacakları konusunda "açık görüşlü" olduğu iddia edildi.



Garantili sözleşmesi bulunan 16 oyuncusu olan Grizzlies'in bir takas yapmaya açık olacağı kaydedildi.



Hem Beverley (14.3 milyon dolar) hem de Rondo'nun (8.2 milyon dolar) sözleşmeleri, 2021-22 sezonu bitiminde sona erecek.



Grizzlies, benzer şekilde 2019'da Golden State Warriors'tan Andre Iguodala'yı almış ve kendisi o sezon Miami Heat'e takas edildiği için takımda hiç forma giymemişti.



