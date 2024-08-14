Memik Yılmaz: ''Hak etmeyen oyunculara para veriliyor''

Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, yeni sezonla ilgili açıklamalar yaparak altyapıya önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Memik Yılmaz: ''Hak etmeyen oyunculara para veriliyor''
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14 Ağustos 2024 13:19
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, yüksek maliyetli oyuncuların Türk futboluna verdiği zarara dikkati çekerek, altyapıların önemine işaret etti.

Yılmaz, AA muhabirine, Türk futbolunun daha da gelişmesi için altyapıya önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de kulüplerin benzer hatlara yaptığını kaydeden Yılmaz, "Türk futbolu adına takımlarımızın yaptığı şu; 2 yıllık bir yönetim geliyor ve takımı düşürmemek için panikle hak etmeyen futbolculara hak etmeyen paralar veriliyor. Adam 2 yıllığına gelmiş, 2 yıl sonrası ne olacağı belli değil." diye konuştu.

Kulüplerin altyapılarını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan başkan Yılmaz, "Kendi çocuklarımıza alt yapılarda yer vermemiz lazım. Gaziantep, Güneydoğu'nun incisi bir şehir. Burada birçok yakın vilayetimiz var. Bir futbol akademisi olsa, buradaki gençlerimizi oynatsak, daha iyi oyuncular yetiştireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takıma güveni tam

Memik Yılmaz, EURO 2024'te çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı'nın önemli işlere imza attığını kaydetti.

Futbol olarak ileride daha iyi dönemlerin yaşanacağına inandığını anlatan Yılmaz, "Milli takımın yaş ortalaması 23-24. Dört yıl sonra yapılacak şampiyonada bu oyuncular, adaptasyon sıkıntısı yaşamadan daha iyi olacaktır. İleride daha iyi şeyler yapılacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na yeni görevinde başarı dileyen Yılmaz, federasyon yönetiminin güzel işlere imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.

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