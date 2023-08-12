Memik Yılmaz: ''Gaziantep'e yakışır şekilde oynayacağız''

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında galibiyetten umutlu olduğunu söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Memik Yılmaz: ''Gaziantep'e yakışır şekilde oynayacağız''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2023 14:11
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili, "Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine, geçen sezon 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ligden çekildiklerini anımsattı.

Yeni sezon için hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak ve çok heyecanlıyız. Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp mücadelemizi yapacağız inşallah. Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız, Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp oynayacağız inşallah."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery