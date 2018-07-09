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Melo'ya talipler Rockets, Lakers ve Heat

Carmelo Anthony bu yaz döneminde serbest bir oyuncu olurken, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Miami Heat'in kendisiyle ilgilendiği iddia edildi.

Carmelo Anthony bu yaz döneminde serbest bir oyuncu olurken, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Miami Heat'in kendisiyle ilgilendiği iddia edildi.

Rockets, Anthony bir yıl önceki yaz döneminde boşta olduğunda kendisiyle bir araya gelmek istiyordu, ancak bir anlaşma sağlanamamıştı.

Birden fazla kaynak, Mike D'Antoni'nin, Melo ile New York Knicks'te birlikte çalıştıklarında sahip oldukları sorunlara rağmen Anthony'nin gelmesinin iyi olacağını söylediğini iddia ediyor.

Lakers ve Rockets, Anthony için Heat'den daha muhtemel gidiş noktaları olarak kabul ediliyor.

Melo ve Oklahoma City Thunder, şu sıralar ayrılık yolları üzerinde çalışıyorlar.




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