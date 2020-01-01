Melo'dan tepki!: "Trump, Amerikan halkına savaş ilan etti!"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, ABD başkanı Donald Trump'ın Amerikan halkına savaş ilan ettiğini söyledi.



Carmelo, ABD'de olanlar hakkında açık sözlü olmaya devam etti. George Floyd'un polis tarafında öldürülmesi sornası, ülke protestolarla dolup taştı. Birçok NBA yıldızı ve koçu, olaya karşı seslerini yükseltti ve Melo da istisna değildi.



İnsanlar, olup bitenlerin tüm politikacılar, özellikle Trump tarafından doğru bir şekilde yönetilmediğini düşünüyorlar. Trump, yerel yetkililer protestoları bastırma işini düzgün yapamazsa, orduyu göndereceği konusunda uyarmıştı.



Melo bu duruma tepkisiz kalmadı ve Trump'ın söyledikleri hakkında Instagram'da şu şekilde konuştu:



"Trump, siyahi bir adamın öldürülmesini protesto eden Amerikan halkına savaş ilan etti. Yine de George Floyd'u öldüren adamları tutuklamadılar."



"Amerika yok ediliyor ve yakılıyor. Milli muhafızlar sivillerle savaşıyor. Bütün bunların gerçekleşmesinin sebebi, tüm dünyanın önünde siyahi bir adamı öldüren memurları suçlamayı bile reddetmelerinden ötürü! Siyahi birine adalet sağlamaktansa, her şeyi kaybetmeyi yeğliyorlar! Zamanla anlayacaksınız."



George Floyd'un öldürülmesi ile, ABD çapında protestolar ortaya çıkmış durumda ve bu yakın zamanda değişmeyecek. NBA oyuncuları da dahil olmak üzere birçok kişi, bunun doğru bir şekilde ele alınmadığına inanıyor ve bu da bazılarının isyanlara başlamasına ve protesto etmesine yol açtı.



