Melo ve Ujfalusi'den derbi mesajı!

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde eski takımına destek mesajı yayınladı.
Şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melo, eski bir görselini kullanırken, adının simgeleştiği "Pitbull" yürüyüşlü bir sevincini paylaştı.
Brezilyalı futbolcu, paylaşımında "İyi şanslar arkadaşlar, #enbüyükcimbom" ifadelerini kullandı.
İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı;
UJFALUSİ'DE UNUTMADI
Galatasaray'ın bir diğer simge isimlerinden Tomas Ujfalusi, twitter hesabından yazdığı yazıda "Ve yine bizim için büyük bir oyun var... İyi şanslar Galatasaray" yazısını paylaştı.
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Şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melo, eski bir görselini kullanırken, adının simgeleştiği "Pitbull" yürüyüşlü bir sevincini paylaştı.
Brezilyalı futbolcu, paylaşımında "İyi şanslar arkadaşlar, #enbüyükcimbom" ifadelerini kullandı.
İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı;
UJFALUSİ'DE UNUTMADI
Galatasaray'ın bir diğer simge isimlerinden Tomas Ujfalusi, twitter hesabından yazdığı yazıda "Ve yine bizim için büyük bir oyun var... İyi şanslar Galatasaray" yazısını paylaştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın