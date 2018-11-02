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Melo ve Ujfalusi'den derbi mesajı!

Galatasaray'da forma giydiği süre boyunca sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, derbi öncesi sosyal medyadan sarı-kırmızılılara destek mesajı yayınladı.

Melo ve Ujfalusi'den derbi mesajı!
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02 Kasım 2018 16:20
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Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde eski takımına destek mesajı yayınladı.

Şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melo, eski bir görselini kullanırken, adının simgeleştiği "Pitbull" yürüyüşlü bir sevincini paylaştı.

Brezilyalı futbolcu, paylaşımında "İyi şanslar arkadaşlar, #enbüyükcimbom" ifadelerini kullandı.

İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı;



UJFALUSİ'DE UNUTMADI

Galatasaray'ın bir diğer simge isimlerinden Tomas Ujfalusi, twitter hesabından yazdığı yazıda "Ve yine bizim için büyük bir oyun var... İyi şanslar Galatasaray" yazısını paylaştı.



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