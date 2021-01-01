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Melo ve Lakers arasında, "karşılıklı ilgi var"

Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony arasında, karşılıklı "yüksek düzeyde ilgi" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony arasında, karşılıklı "yüksek düzeyde ilgi" olduğu iddia edildi.

Carmelo'nun Portland'dan ayrılması durumunda, eski arkadaşı LeBron James ile Lakers'ta bir araya gelebileceği söylendi.

NBA Analysis Networks'ten Evan Massey'ye göre, bir kaynak Carmelo ve Lakers arasında karşılıklı ilgi olduğunu doğruladı:

"Carmelo Anthony Portland'dan serbest oyuncu olarak ayrılırsa, Lakers kendisi için en muhtemel gidiş noktası gibi görünüyor. Her iki taraf da birbirine yüksek düzeyde ilgi gösteriyor."

Son iki sezondur Trail Blazers forması giyen Melo, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 40/40/90 şut yüzdeleriyle maç başına 13.4 sayı ortalaması tutturmuştu.


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