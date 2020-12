Melo ve Bazzell'in eğitim programına, Kobe ilham vermiş!

Basketbol antrenörü Alex Bazzell, Portland Trail Blazers'ın veteran forveti Carmelo Anthony ile olan ilişkisinden ve başlattıkları "Through the Lens" isimli eğitim programından bahsetti.



Carmelo kısa süre önce, antrenör Bazzell ile "Through the Lens" adlı bir basketbol eğitim programı başlattı.



Bazzell, basketbol antrenörü olarak geçirdiği dönemde birkaç NBA yıldızıyla çalışmıştı ve bu isimler arasında merhum efsane Kobe Bryant da vardı. Alex, Carmelo ile ilişkisini açıkladığı Sports Illustrated ile bir röportaj yaptı:



"Çok eşsiz bir ilişkimiz var. Melo, Kobe'yle çok yakındı ama biz öyle tanışmamıştık. Farklı bir kaynaktan tanışmıştık ve onunla kariyerinin en dip noktasında tanışmıştım. Ligde oynamıyordu. Aramızda hızlıca bir güven duygusu oluşturmalıydık. Yani bu ilişkiyi, bu kavgada beraber olduğumuzu hissettiğimiz bir seviyede oluşturmaktan bahsediyorum.



Sanırım bu bizi, kariyerinin zirvesindeyken veya kariyerinin başındayken işler iyi gittiğinde olabileceğinden çok daha yakın bir noktaya getirdi. Böylece bu, pek çok insanın deneyimleyemeyeceği o eşsiz ilişkiyi oluşturdu. Daha sonra, bir şekilde devreye girip bu yaptığımız şeye öncülük etmeye karar verdiğinde, çok güçlü bir sesi olduğu için, onunla her zaman yaptığım sohbetlerde, tüm yaş gruplarının saygısını onun kadar kazanmayı bekleyen çok az insan olduğunu gördüm."



"İSİM FİKRİ, MELO'NUNDU"



Bazzell'e bu eğitim programını başlatma arzusunu veren kişi Kobe olsa da, Melo'nun katılımı olmadan gerçekleşemezdi. Bazzell, bu proje gelişme aşamasındayken Carmelo'nun nasıl büyük bir yardımda bulunduğunu şöyle açıkladı:



"Farklı isimler hakkında düşünüyorduk ve 'Through the Lens' ismini vermek isteyen Carmelo'ydu. Bir sürü farklı fikir vardı. Bunun doğrudan lens içinden veya dünyanın en iyi insanlarının gözleri ve zihinleri içinden geçeceği gerçeği, Melo'nun hoşuna gitmişti.



Şirket adının bu tasvirinin, bir koçtan, antrenörden veya olayın kendisine yakın birinden öğrenmenin çok iyi olmasından ötürü, tam olarak bu olması gerektiğini vermek istedik, ancak hiçbir şey doğrudan kaynaktan öğrenmekten daha iyi olamaz."