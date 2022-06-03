Melo Trimble: "Ölüm kalım maçı olacak!"

Galatasaray Nef'in oyun kurucusu Melo Trimble, Anadolu Efes'i yendikleri ING Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Melo Trimble: 'Ölüm kalım maçı olacak!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2022 23:57
Galatasaray'ın Birleşik Amerikalı oyun kurucusu Melo Trimble, ING Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'e karşı kazanmalarının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Trimble, "Taraftarımıza bu galibiyeti hediye ettiğimiz için çok mutluyum. İlk maçı kaybetmiştik. Bu maçın zor olacağını biliyorduk." dedi.

Birleşik Amerikalı guard, "Karşımızdaki takım Euroleague şampiyonu olmuş bir takım. Elimizden geleni ortaya koyduk. Mükemmel bir performans ortaya koyduk. Ölüm kalım maçı bu. İki takım da yorgun. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ