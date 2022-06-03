Melo Trimble: 'Ölüm kalım maçı olacak!'

Galatasaray'ın Birleşik Amerikalı oyun kurucusu Melo Trimble, ING Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'e karşı kazanmalarının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Trimble, "Taraftarımıza bu galibiyeti hediye ettiğimiz için çok mutluyum. İlk maçı kaybetmiştik. Bu maçın zor olacağını biliyorduk." dedi.



Birleşik Amerikalı guard, "Karşımızdaki takım Euroleague şampiyonu olmuş bir takım. Elimizden geleni ortaya koyduk. Mükemmel bir performans ortaya koyduk. Ölüm kalım maçı bu. İki takım da yorgun. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.





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