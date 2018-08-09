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Melo transfer için çalışıyor! Albayrak ile görüştü

Galatasaray'a transfer konusunda destek veren Palmeiras forması giyen Melo, Abdurrahim Albayrak ile görüştü.

Melo transfer için çalışıyor! Albayrak ile görüştü
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09 Ağustos 2018 09:58
Taraftarların sevgilisi Felipe Melo, Galatasaray'a önerdiği Palmeiras'tan Gustavo Scarpa için kolları sıvadı.

Adeta Galatasaray'ın gönüllü sportif direktörü gibi çalışan Brezilyalı, Scarpa'nın menajerleri Bruno Paiva ve Marcelo Goldfarb'ı evinde ağırladı. Felipe Melo'nun aracılık ettiği görüşmede Abdurrahim Albayrak, Brezilya'lı orta sahanın şartlarını öğrendi.

İkinci başkanın, Terim ile görüştükten sonra yeniden buluşmak için söz aldığı ifade edildi.



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