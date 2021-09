Melo: "Þampiyon olamadan, huzura kavuþamam..."

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Lakers'a katıldıktan sonra artık "yüzüksüz" emekli olma fikrinin aklına yatmadığını belirtti.



Anthony, The Daily Show with Trevor Noah'da şunları söyledi:



"Kanıtlamaya çalıştığım bir şey yok. Lakers'ı tercih etmeseydim, elimden gelen her şeyi vermeme rağmen şampiyonluğa ulaşamadığımın bilincinde ve huzur içinde emekli olurdum. Bu durumla barışık olurdum.



Ama şimdi Lakers'ta olduğum için, şampiyonluğu kazanmadan huzura kavuşamam... Düşünce tarzınızı ve bakış açınızı değiştirmeniz gerek."



"YAŞLI DEĞİLİZ"



Bu yaz kadroya eklenen birçok veteran arasında yer alan Melo, toplamda yaşlarının ileride olması durumunun, kulübün lehine olacağından emin olduğunu belirtti:



"Ortaya ne koyduğumuzu biliyoruz ve bence daha bilge durumdayız. Yaşlı değiliz. Otuz yedi, otuz altı genç bir yaş. Yaşlılık sadece basketbol dünyasında oluyor. Yani LeBron'un ve diğer adamların dediği gibi, izleyin ve görün. Ve insanların bu gösteriden keyif alacağını düşünüyorum."



2020-21 sezonunda 13.4 sayı ortalaması tutturan 37 yaşındaki oyuncu, maç başına 4.7 üçlük denemesinde %40.9 isabet ile kariyer rekoruna ulaşmıştı.