Melo: "Þampiyon olamadan, huzura kavuþamam..."

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Lakers'a katýldýktan sonra artýk "yüzüksüz" emekli olma fikrinin aklýna yatmadýðýný belirtti.



Anthony, The Daily Show with Trevor Noah'da þunlarý söyledi:



"Kanýtlamaya çalýþtýðým bir þey yok. Lakers'ý tercih etmeseydim, elimden gelen her þeyi vermeme raðmen þampiyonluða ulaþamadýðýmýn bilincinde ve huzur içinde emekli olurdum. Bu durumla barýþýk olurdum.



Ama þimdi Lakers'ta olduðum için, þampiyonluðu kazanmadan huzura kavuþamam... Düþünce tarzýnýzý ve bakýþ açýnýzý deðiþtirmeniz gerek."



"YAÞLI DEÐÝLÝZ"



Bu yaz kadroya eklenen birçok veteran arasýnda yer alan Melo, toplamda yaþlarýnýn ileride olmasý durumunun, kulübün lehine olacaðýndan emin olduðunu belirtti:



"Ortaya ne koyduðumuzu biliyoruz ve bence daha bilge durumdayýz. Yaþlý deðiliz. Otuz yedi, otuz altý genç bir yaþ. Yaþlýlýk sadece basketbol dünyasýnda oluyor. Yani LeBron'un ve diðer adamlarýn dediði gibi, izleyin ve görün. Ve insanlarýn bu gösteriden keyif alacaðýný düþünüyorum."



2020-21 sezonunda 13.4 sayý ortalamasý tutturan 37 yaþýndaki oyuncu, maç baþýna 4.7 üçlük denemesinde %40.9 isabet ile kariyer rekoruna ulaþmýþtý.



