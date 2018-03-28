Melo, Phil Jackson'ın zihin eğitimlerinde uyuya kalıyormuş

Oklahoma City Thunder yıldızı Carmelo Anthony'nin, önceki takımı New York Knicks'teyken, Knicks'in eski başkanı Phil Jackson'ın zihin eğitimi seansları sırasında uykuya daldığı açıklandı.



Carmelo'nun "Zen Master" ritüeli sonrasında uyuya kalması durumunun "bilinen" bir durum olduğu ortaya çıktı.



Jackson'ın, Carmelo ile ilişkisi kötüye gittiğinde, Melo'nun da aynı şekilde bu zihin eğitimlerine bağlılığının da azaldığı söylendi.



Son eğitim seanslarında, tanıklar Jackson'nın oyunculara egzersizin sonunda gözlerini açmasını söylediğinde, sadece Carmelo'nun kafasını geriye eğik, gözleri hala kapalı ve kısa bir şekerleme yapıyor olduğunu da söyledi.



