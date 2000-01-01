Melo, "MJ-LeBron" karşılaştırmalarından bıktı! "Neden herkesi takdir edemiyoruz?"

Portland Trail Blazers oyuncusu Carmelo Anthony, Michael Jordan - LeBron James karşılaştırmasını neden sevmediğini açıkladı.



Carmelo, bitmeyen Jordan - LeBron karşılaştırmasından bıktığını söyledi. Trail Blazers forveti, NBA'e geldiğinden beri Jordan markası ile ayakkabı sözleşmesi altında ve 2003 NBA Draftı'ndan lige geldikleri günden beri James ile arkadaş.



Yine de deneyimli NBA skoreri, bu hararetli tartışmada taraf tutmuyor ve ikisini de kendi büyüklükleri için takdir etmeyi tercih ediyor:



"Karşılaştırmayı sevmiyorum. Ve bunu dememin sebebi, bunu her yaptığımızda, önümüzdekinin kıymetini bilemiyoruz. Bu karşılaştırmalar ne zaman yapılırsa yapılsın, ister eski toprak oyunculara karşı yeni oyuncular olsun, neden oyuna getirdikleri şeyler için insanları takdir edemiyoruz?"



"MJ, GOAT'TUR, HERKES BİLİYOR"



Ancak Anthony, Jordan'ın tüm zamanların en büyük NBA oyuncusu olduğu fikrini kabul etti. Yine de Melo, James'in kariyerinde başardığı her şeyden uzaklaşmaması gerektiğini düşünüyor:



"Biliyorsunuz, MJ GOAT'tur. O en büyük oyuncu. Hepimiz bunu biliyoruz ve hepimiz buna katılıyoruz. Neden hem bunu söyleyip, aynı zamanda hazır buradayken LeBron'a da takdirlerimizi sunmuyoruz? Neden 'MJ çok büyüktü, LeBron çok büyüktü, Kobe çok büyüktü' diyemiyoruz? Bugün bunları söyleyemiyoruz, çünkü hep 'ya bu, ya da şu' deniyor, toplumumuz artık bu şekilde. Sadece bir tanesini seçebiliyoruz."



