Melo, LeBron'un WNBA takımı satın alma fikrine destek çıktı!

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, yakın arkadaşı olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile, WNBA takımı Atlanta Dream'i satın alma fikri ile alakalı konuşmak istediğini belirtti.



LeBron ve Carmelo henüz aynı NBA takımında oynamış olmasalar da, bir WNBA takımına rehberlik etmek için güçlerini birleştirebilirler.



Kelly Loeffler'in Georgia Senatosu'nda ikinci tur seçimlerinde Raphael Warnock'a yenilmesinin ardından LeBron, Atlanta Dream için olası bir satın alma fikrini beyan etmişti.



Anthony kendisinin yanında olacağını şu sözleriyle belirtti:



"Bunu konuşalım kardeşim!"



Loeffler, eski ABD başkanı Donald Trump'a verdiği destek ve Black Lives Matter hareketine yönelik eleştirilerinden dolayı WNBA'daki birçok oyuncudan tepki görmüştü. Genel seçimlerden çok önce, oyuncular Warnock'ı halka açık bir şekilde desteklemeye ve Loeffler'a karşı yarışına dikkat çekmeye başlamışlardı.



