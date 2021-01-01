Melo: "LeBron, beni Lakers'a katılmaya zorladı diyebilirim!"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, LeBron James'in kendisini Lakers'a katılmaya "zorladığını" söyleyerek şaka yaptı.



NBA'e birlikte girdikten yaklaşık yirmi yıl sonra, Carmelo ve LeBron sonunda Lakers'ta takım arkadaşı olarak birlikte oynama fırsatına sahip oldular.



Anthony, "The Drew Barrymore Show"un son bölümünde James'le takım kurma kararından bahsetti ve temelde buna "zorlandığını" söyleyerek şaka yaptı:



"Neredeyse buna zorlandım diyebilirim. Sanırım LeBron beni buna zorladı. Doğru zamana kadar bekledi. Kariyerimizin sonuna kadar bekledi ve 'Artık zamanı geldi. Şimdi olmazsa, bir daha yapmayacağız' dedi.



Başlarda, aramızda bu iş yürümezdi diye düşünüyorum çünkü o kendi yolundaydı, ben de kendi yolumdaydım. Her şeyin bir nedeni olduğunu ve en önemli şeyin zamanlama olduğunu düşünüyorum."



37 yaşındaki Anthony, son iki sezonu Portland Trail Blazers ile geçirdikten sonra serbest oyuncu olarak Lakers ile bir yıllık anlaşma imzalamıştı.



