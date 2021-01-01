Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Melo: "LeBron, beni Lakers'a katılmaya zorladı diyebilirim!"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, LeBron James'in kendisini Lakers'a katılmaya "zorladığını" söyleyerek şaka yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, LeBron James'in kendisini Lakers'a katılmaya "zorladığını" söyleyerek şaka yaptı.

NBA'e birlikte girdikten yaklaşık yirmi yıl sonra, Carmelo ve LeBron sonunda Lakers'ta takım arkadaşı olarak birlikte oynama fırsatına sahip oldular.

Anthony, "The Drew Barrymore Show"un son bölümünde James'le takım kurma kararından bahsetti ve temelde buna "zorlandığını" söyleyerek şaka yaptı:

"Neredeyse buna zorlandım diyebilirim. Sanırım LeBron beni buna zorladı. Doğru zamana kadar bekledi. Kariyerimizin sonuna kadar bekledi ve 'Artık zamanı geldi. Şimdi olmazsa, bir daha yapmayacağız' dedi.

Başlarda, aramızda bu iş yürümezdi diye düşünüyorum çünkü o kendi yolundaydı, ben de kendi yolumdaydım. Her şeyin bir nedeni olduğunu ve en önemli şeyin zamanlama olduğunu düşünüyorum."

37 yaşındaki Anthony, son iki sezonu Portland Trail Blazers ile geçirdikten sonra serbest oyuncu olarak Lakers ile bir yıllık anlaşma imzalamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal