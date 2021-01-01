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Melo, Kobe'den kendisine ne kattığını açıkladı

Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony, NBA efsanesi Kobe Bryant ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony, NBA efsanesi Kobe Bryant ile ilgili konuştu.

Anthony, geçtiğimiz gün ölümünün birinci yıl dönümü olan Kobe'ye karşı, geçmişte birçok maçta oynama şansı bulmuştu. Carmelo, Los Angeles Lakers efsanesine karşı ve beraber oynarken, neler öğrendiğini paylaştı.

Melo, Kobe'ye karşı oynadığı ilk maçıyla ilgili, "İçimden, 'Vay be, Kobe ile aynı sahadayım. Hadi oynayalım bakalım' demiştim. Gençken kafa yapım bu şekildeydi." ifadelerini kullandı.

Anthony, Kobe ile ABD Milli Takımında beraber oynadığında daha yakın arkadaş olduklarını ve birbirlerinin zihniyetini tamamen anladıklarını açıkladı:

"Hep trash-talk yapardı. Bana göre Kobe'nin en önemli özelliği, zihniyetiydi. Oyunu kendi adına konuşurdu.

Bu bir kafa yapısı meselesidir ve bana kalırsa, ondan kendime kattığım şey buydu. Zihniyetimi nasıl değiştireceğimi, oyuna nasıl yaklaşacağımı, kendi kendimi nasıl motive edeceğimi, oyunda kendim için neyin işe yarayıp neyin yaramayacağını bulabilmeyi öğrenmiştim."


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