Melo, Houston Rockets'a katılmaya çok yakın

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Carmelo Anthony'nin resmi olarak serbest bir oyuncu haline geldiğinde Houston Rockets'a katılacağı açıklandı.Ancak, Anthony'nin bu statüye ulaşması biraz zaman alabilir, çünkü Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks ve Philadelphia 76ers arasındaki üç takımlı takas henüz gerçekleşmiş değil. Takasın resmi hale gelmesiyle Anthony'nin Hawks tarafından serbest bırakılması bekleniyor.Oklahoma City Thunder, üç takımlı bir takasta Carmelo Anthony ile 1-14 sıra arası korumalı 2022 ilk tur draft hakkını, Dennis Schröder karşılığında Atlanta'ya gönderdi. Atlanta, Mike Muscala'yı Philadelphia 76ers'a yollarken, Justin Anderson Hawks'a, Timothe Luwawu-Cabarrot da Oklahoma City'ye gitti.