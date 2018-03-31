Melo: "Bizim ihtiyacımız olan Russ bu"

Oklahoma City Thunder yıldızı Carmelo Anthony, son altı maçını kazanan ekibin ön plana çıkan süperstarı Russell Westbrook'un "Hep böyle olması gerektiğini" söyledi.



Galibiyet serilerinde %56 şut isabeti ile 30 sayı ortalama yakalayan Russ için, Melo şu açıklamaları yaptı:



"Russ'ın kendi oyununu oynayıp kendisi üzerinden oynamamıza izin vermesi, Paul'la benim sırayla top kullanmamızdan ziyade daha etkili olmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Oyuna ne kattığımızı biliyoruz. Anlıyoruz. Kabul ediyoruz. Bu da, Russ'ın kendi oyununu oynayıp rahatlaması ve en iyisini yapması demek. Buna ihtiyacımız var. Bizim o Russ'a ihtiyacımız var. Sırasını bize devreden Russ'a değil."



"Birbirimize alışmak zaman alan bir şey. Sezonun başlarında da söyledim: Hiçbir şey tek gecede olmaz. Herkesin işin içinden çıkması zaman alır. Buradaki her şey yeniydi, halen de yeni. Ama zaman geçtikçe, biz de çözebiliyoruz. Birbirimizin eğilimlerini öğreniyoruz. Fakat bana kalırsa en önemli şey, oyuna ne kattığımızı ve takıma ne getirdiğimizi kabul etmeye başlamamız. Herkes de buna saygı gösteriyor."



Geçtiğimiz gece Toronto Raptors'a karşı 124-107 kazanan OKC, son altı maçını, son 15 maçının da 12'sini kazanmış oldu.



