Eski Galatasaraylı Felipe Melo kendisini sadece orta sahada tekme atan bir futbolcu olarak düşünenlere katılmadığını ve yeteneğinin de sayesinde önemli takımlarda oynadığını söyledi.Arjantin basınına konuşan Melo kendisini düşünen herkesin "tekme atan futbolcu" olarak akıllara geldiğine tepki göstererek, "Ben sadece tekme atan bir futbolcu hiç olmadım. Bundan ibaret değilim. Juventus, Inter, Fiorentina ve Galatasaray'a sadece tekme attığım için gitmedim. Toplam 15 kupa kazandım. Kalitem de var" ifadesini kullandı.Felipe Melo, daha önce karşı karşıya oynama fırsatı bulduğu Lionel Messi hakkında da övgüyle bahsederek, "Messi kaçmaz. Onu bir şekilde yere indirirsiniz, ama o korkmadan ayağa kalkar ve siz bir kez daha indirmek zorunda kalırsınız. Bana göre tarihin en iyi ilk 3'ünde kesinlikle var" sözlerini kullandı.Avrupa kariyerine 2005 yılında Mallorca'ya transfer olarak adım atan 36 yaşındaki Felipe Melo, daha sonra sırasıyla Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray ve Inter'de forma giydi. 3 sezondur ise ülkesinin Palmeiras kulübünde forma giyiyor ve yeşil beyazlı ekiple 2021 Aralık ayına kadar sözleşmesi devam ediyor.