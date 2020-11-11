Melnjak: "Süper Lig'de oynamak büyük mutluluk"

Hırvatistan Milli Takımı oyuncusu Melnjak, 3-3 berabere biten maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Melnjak: 'Süper Lig'de oynamak büyük mutluluk'
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11 Kasım 2020 23:08
Hırvatistan oyuncusu Dario Melnjak, Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Melnjak açıklamasında; "Güzel bir maç oldu, taraftarları özlüyoruz. Taraftar olsa daha güzel olurdu. Hatalarla başladık, 2-1 geriye düştük, sonra maçı çevirdik, sonra 3-3'e geldi. Maçın hakkı bence de beraberlikti." dedi.

Çaykur Rizesporlu oyuncu; "İlk golde el olup olmadığını görmedim, uzaktaydım. VAR olmadan zor." ifadelerini kullandı.

Dario Melnjak sözlerinin devamında; "Süper Lig'de oynamak benim için büyük bir mutluluk, bugün de oynamak büyük mutluluktu. Umarım pandemi biter ve taraftar bir an önce döner çünkü onlar bizim gücümüz." diye konuştu.



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