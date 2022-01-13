Melissa Vargas, Fenerbahçe Opet'te

Fenerbahçe Opet, eski oyuncusu Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Melissa Vargas, Fenerbahçe Opet'te
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13 Ocak 2022 21:35
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Üç sezon boyunca Fenerbahçe Opet forması giyen, bu sezon ise Çin ekibi Tianjin ile şampiyonluk yaşayan eski voleybolcumuz Melissa Vargas yuvasına geri döndü. Çin Ligi'nin sona ermesiyle beraber Türkiye'ye dönen Melissa Vargas, Fenerbahçe Opet formasını bu sezon Türk statüsünde terletecek. Sporcumuza çubuklu forma ile başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Vargas, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeniden evimdeyim. Fenerbahçe ailemleyim." şeklinde konuştu.

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