Melisa Ercan, Wimbledon gençler elemelerinde final turunda

Milli tenisçi Melisa Ercan, Wimbledon gençler elemelerinde final turuna yükseldi.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Orange Bowl şampiyonluğu ve 14 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliği bulunan Melisa Ercan, ilk grand slam deneyimine galibiyetle başladı.



Melisa, Wimbledon gençler elemelerinin ilk turunda 6 numaralı seribaşı Fransız Lucie Nguyen Tan ile karşılaştı.



Dünya gençler sıralamasının 69. basamağında yer alan 18 yaşındaki rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, elemelerde final turuna kaldı.



Melisa ana tablo yolunda elemelerde 13 numaralı seribaşı olan dünya gençler 79'uncusu 16 yaşındaki Kanadalı Kayla Cross ile karşı karşıya gelecek.



