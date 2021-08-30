Melisa Ercan, ITF turnuvasında şampiyon!

Genç milli tenisçi Melisa Ercan, ITF turnuvasında şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Melisa Ercan, ITF turnuvasında şampiyon!
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30 Ağustos 2021 15:20
İtalya'da düzenlenen Salsomaggiore Tenis Turnuvası'nda genç milli sporcu Melisa Ercan, J2 düzeyinde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15 yaşındaki milli tenisçi, bu sene 38'incisi düzenlenen Salsomaggiore J2 Turnuvası'nın finalinde Alman tenisçi Joelle Lilly Sophie Steur ile karşı karşıya geldi.

Melisa Ercan, ITF Junior turnuvasında rakibini 6-1, 4-6, 6-4 yenerek J2 seviyesindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.


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