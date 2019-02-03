Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Melisa Emirbayer nerelidir, ne iş yapmaktadır?

Survivor Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşındadır? sorularının yanıtını öğrenmek isteyenler buraya... Survivor'a 2019'a katılan Melisa Emirbayer nerelidir? Melisa Emirbayer ne iş yapıyor? Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer hakkında tüm detaylarla sizlerleyiz..

03 Şubat 2019 04:21
Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Melisa Emirbayer nerelidir, ne iş yapmaktadır?
Survivor Melisa Emirbayer hakkında tüm bilgiler burada! Survivor 2019 tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Survivor yarışmacılarından Melisa Emirbayer'in kim olduğukaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Melisa Emirbayer'in yaşı kaç? 

Melisa Emirbayer, Survivor 2019'da Türkiye takımında yarışıyor. Peki Melisa Emirbayer'in mesleği nedir? Survivor 2019 yarışmacısı hakkında tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

SURVIVOR MELİSA EMİRBAYER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü'nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü'ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.


SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?
Hakan Kanık
Sude Burcu
Yusuf Karakaya
Seda Ocak
Bora Edin
Ecem Onaran
Hikmet Tuğsuz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Melisa Emirbayer
Büşra Yalçın
Okay Köksal



SURVIVOR 2019 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Nefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2019, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2019'da heyecanı daha da artıracak. SURVIVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLADI?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.

Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.

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