Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk kaç yaşındadır, nerelidir?

Geçmiş yıllarda Adnan Oktar'ın programına katılmasıyla bugünlerde gündeme gelen Melisa Aslı Pamuk bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Melisa Aslı Pamuk ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...14 Nisan 1991'de dünyaya gelen Melisa Aslı Pamuk Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve model. Miss Turkey 2011 Güzeli Melisa Aslı Pamuk'un yaptığı sohbetler ve kedicikleriyle ünlenen Adnan Oktar'ın programına katıldığı görüntüler yeniden gündeme geldi.Melisa Aslı Pamuk, görüntülere ilişkin zamanında şu açıklamayı yapmış: ''Hollanda'dan geldiğimde bunlar benim peşime takıldı, konuk ettiler. Çok tesadüf gelişti her şey. İlk geldiğim ay, kim olduğunu bilmiyorum. Karşısına geçtim sürekli 'maşallah, inşallah' diyor. Ne oluyor dedim. Sonra dinimizden bahsetmeye başladılar. Tamam ben de Müslümanım ama bu kadar dillendirmeye gerek yok. Sonra 'Hollanda'da esrar serbestmiş böyle bir şey var mı?' dedi. 'Evet' dedim. Bu adam kim, ne oluyor burada dedim. Esrar konusu üzerine gitmeye başlayınca beni programdan kovdular. Çünkü çok rahatsız oldum. Doğru bir yerde değilim dedim''Melisa Aslı Pamuk (d. 14 Nisan 1991, Haarlem) Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve model.2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX TV'de yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (K,inat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.Hollanda 2004 Dat zit wel snor Hayal Başrol oyuncusu, Sinema filmiTürkiye 2012 G.D.O. KaraKedi Elmas Yardımcı Oyuncu, Sinema filmiTürkiye 2012-2013 Yer Gök Aşk Sevda Başrol Oyuncusu, Kanal: FOX TV , Televizyon dizisiTürkiye 2014 Kurt Seyit ve Şura Ayşe Başrol Oyuncusu, Kanal: Star TV , Televizyon dizisiTürkiye 2014 Her Sevda Bir Veda Azade Başrol Oyuncusu, Kanal: Show TV , Televizyon dizisiTürkiye 2014-2015 Ulan İstanbul Zeynep Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi , Kanal DTürkiye 2015-2017 Kara Sevda Asu Kozcuoğlu Televizyon dizisi , Star TVPantene Altın Kelebek Ödülleri, 2016, Yıldızı Parlayanlar Kara Sevda (dizi)Ayaklı Gazete Ödülleri, 2017, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kara Sevda (dizi), Asu KozcuoğluÖdülleri