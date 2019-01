Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup sevgili mi?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Melis Sütşurup ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'dan açıklama beklenirken, ilk hamle sosyetik güzelden geldi.Aşkları, geçtiğimiz yılın son günlerinde yaptıkları Milano kaçamağında gün yüzüne çıkan ikili, ardından soluğu Tayland'da almıştı. Kendinden 20 yaş büyük popçunun 49'uncu yaş gününü de geçen hafta Roma'da kutlayan Sütşurup, önceki gün aşka geldi. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; kız arkadaşlarıyla Kartalkaya'ya giden butik sahibi sosyetik güzel, Musti'nin yeni şarkısı 'Gel Bana'yı aracında dinlerken çektiği videoyu instagram'da paylaştı.Bir çocuk annesi Sütşurup, şarkının şu kısmını paylaşarak hem aşkı itiraf etti hem de Musti'ye mesaj gönderdi:"Orda bir dur rahatla / Bundan sonra seni kimse üzemez / Nefes al bir daha bir daha da seni kimse çözemez / Sanki kaderimi fırtınamda yazmışlar / Gel bana."İki oğlunun annesi Emina Jahovic'le 11 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirip adı pek çok güzelle anıldıktan sonra gönlünü Sütşurup'a kaptırdığı iddia edilen Musti'den ise ne zaman karşı atak geleceği merak konusu oldu.11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa Sandal'ın annesi Adanalı babası ise Erzincan kökenlidir. İlköğrenimini Tarabya'daki Özel Dost İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra orta ve lise öğrenimi için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Léman Koleji'ne gitti. Üniversite eğitimini ABD'deki New Hampshire Üniversitesi'nde okumaya başladı. 1996'da Londra'ya yerleşen sanatçı Amerika'da yarım bıraktığı işletme eğitimine American College of London'da devam etti. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Mustafa Sandal, profesyonel müzik yaşamına İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda başladı. 1994 Temmuz'unda ilk albümü Suç Bende'yi çıkardı. 1996 Haziran'ında Gölgede Aynı adındaki bütünüyle kendi yapımı olan ikinci albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. 1996 yılında Türkiye'de en çok satan albüm olan Gölgede Aynı 3 milyon 600 bin satış rakamına ulaştı.Bir süre eğitim için Londra'ya giden Mustafa Sandal, 1998'de üçüncü albümü 'Detay'ı çıkardı. 2000 Haziran'ında Akışına Bırak adlı dördüncü albümünü çıkaran şarkıcı, 2002'de Erol Köse Production etiketiyle çıkardığı Kop adlı albümü yılın en çok satan ikinci albümü oldu.Halen müzik yaşamına devam eden Mustafa Sandal Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, İzel, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker, Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın ve Mert Ekren gibi birçok sanatçıya besteler verdi ve 2000'li yıllarda da single ve albüm çalışmalarına devam etti.Müziğin yanı sıra sinema ile de ilgilenen Mustafa Sandal, 1995 yılında Bay E adlı sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında vizyona giren New York'ta Beş Minare'de başrol oynayan Sandal, 2011 yılında TRT1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide başrol oynadı. 2012 yılında O Ses Türkiye adlı yarışma programında jüri üyesi olan Mustafa Sandal, 2015 yılında Rising Star Türkiye adlı Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada da jüri üyesi olarak yer aldı.13 Ocak 2008'de Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile evlenen Mustafa Sandal'ın bu evliliği 6 Haziran 2018'de sona erdi. Ünlü şarkıcının bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında 2 erkek çocuğu olmuştur.ALBÜMLERİ1994: Suç Bende1996: Gölgede Aynı1998: Detay2000: Akışına Bırak2002: Kop2004: İste2007: Devamı Var2009: Karizma2012: Organik2013: Tesir Altında2015: Ben Olsaydım2016: Dön Dünya