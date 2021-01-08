Melis Sezer kimdir Survivor Ünlüler, Survivor Melis Sezer evli mi, kaç yaşında nereli

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Yarışma programı Survivor'da yer alan Melis Sezer ile ilgili hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Survivor Melis Sezer Milli tenisçidir ve ünlü tenisçi Melis Sezer araştırması vatandaşlar tarafından yapılıyor. Teniste gösterdiği başarıyla Survivor yarışmasında iddialı isimlerden biri olan Melis Sezer'in performansı ilgiyle takip ediliyor.Melis Sezer'in başarılarının yanı sıra kim olduğuna yönelik meraklı arayışlar bulunuyor. Melis Sezer tenisçidir ve 1993 yılında doğmuştur.Survivor izleyicisinin merak ettiği bir diğer konu da, Survivor Melis Sezer'in boyu. Survivor Melis Sezer, 1.68 m. boyuna sahiptir. Başarılı tenisçi, sosyal medya hesabında da sık sık tenis maçlarına ve antrenmanlarına ait fotoğrafları paylaşmaktadır. Sezer'in şu an itibariyle 5 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.Milli tenisçi Melis Sezer, bir süre Enka'da forma giydi. Sezer, aha önce Avustralya Açık Grand Slam Turnuvasına ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu. Melis Sezer, Survivor'da iddialı olacağını açıkladı.Survivor yarışmacısı Melis evli mi? Survivor Melis sevgilisi var mı araştırması yapılıyor.