Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Melis Sezen oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Melis Sezen'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Melis Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selânik, Yunanistan göçmenidir; bir erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşmaktadır. Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezine yazdırdığını söylemiştir 12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri'de Ali Solmaz Tiyatrosu'nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesinde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu.2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı. 2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı.2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu.Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı.2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.Ayrıca son olarak Kovala adlı sinema filminde rol aldı. Filmin vizyon tarihi 17 Nisan 2020 olarak açıklandı; ancak dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle Türkiye'de alınan önlemler dolayısıyla film vizyona girmedi ve ertelendi. Yeni vizyon tarihinin filmin resmî sosyal medya hesaplarından duyurulacağı açıklanmıştır.7 Ekim 2020 tarihinden itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerden biridir. Dizi 2021'in Mayıs sonlarında sona erdi. 2021'de Netflix'te yayınlanan, başrolünde Burcu Biricik'in olduğu Fatma dizisinde "Hayat Kadını" karakterini canlandırdıktan sonra yine 2021'de Barış Arduç ile Turkcell reklam filminde başrolü paylaşmıştır. Aynı yıl 47. Altın Kelebek Ödülleri kapsamında "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görülmüştür.