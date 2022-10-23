Melikgazi Kayseri evinde Rize'yi yıktı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Rize Belediyesi 80-78 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Melikgazi Kayseri evinde Rize'yi yıktı
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23 Ekim 2022 18:37
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Rize Belediyesi 80-78 yendi.
 Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Sinem Tetik, Yarkın Keskin, Umut Memiş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 16, Sevgi Tonguç 11, Burcu Yağan 5, Şuğranur Sönmez , Hayes 21, Kalu 27, Feray Dalkılıç, Nisa Yalçın

Rize Belediyesi: Hollivay 2, Arzu Asiye Özdemir 18, Sherrill 22, Zohnova 18, Sümeyya Özcan 13, Binnur Gülcan Aydoğmuş, Deniz Üstün 5

1. Periyot: 17-22

Devre: 42-43

3. Periyot: 63-63

5 faulle çıkanlar: 38.58 Kalu (Melikgazi Kayseri Basketbol), 39.53 Sherrill (Rize Belediyesi)

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