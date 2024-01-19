Melikgazi Kayseri, çeyrek finale yükseldi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, son 16 turu rövanş maçında NKA Universitas Pecs'e 72-70 mağlup oldu. İlk maçı 11 sayı farkla kazanan Melikgazi Kayseri Basketbol, çeyrek finale yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Melikgazi Kayseri, çeyrek finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2024 00:20
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, son 16 turu rövanş maçında Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımına deplasmanda 72-70 mağlup oldu.

Eşleşmenin ilk maçında rakibini evinde 76-65 yenen Kayseri ekibi, sayı farkıyla rakibini eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Salon: Nemzeti Kosarlabda Akademia

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Josip Mikulic (Hırvatistan), Maid Lasetovic (Bosna Hersek)

NKA Universitas Pecs: Simon 2, Meresz 14, Wallace 14, Tadic 12, Peyton Williams 12, Weninger 10, Smailbegovic 8, Avery Williams, Kiss

Melikgazi Kayseri Basketbol: Merve Arı 7, Cuic 17, Ellenberg-Wiley 11, Holmes 11, Petronyte 24, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Fatmanur Karakaş

1. Periyot: 12-20

Devre: 29-29

3. Periyot: 46-47

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery