Melikgazi Kayseri Basketbol rahat kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 99-75 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Melikgazi Kayseri Basketbol rahat kazandı
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24 Aralık 2023 16:41
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 99-75 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Sabri Gündüz, Fatih Erdoğan

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 20, İpek Garip, Coulibaly 10, Tuba Poyraz 16, Fluker 12, Gülfer Tokatlı, Baptiste 14, Efsun Çelik 3, Elif Burulday

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 24, Ellenberg 20, Fatmanur Karakaş 2, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 2, Candan Eylül Dikmen 2, Petronyte 12, Goncagül Kavak, Damla Gezgin 21, Holmes 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2

1. Periyot: 12-24

Devre: 33-54

3. Periyot: 58-68

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