Melikgazi Kayseri Basketbol nefes aldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-13 önde tamamlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, soyunma odasına 43-33 üstün gitti.
Kayseri temsilcisi, üçüncü çeyreğini 65-51 önde tamamladığı mücadeleden 80-63 galip ayrıldı.
Ligde 6'da 6 yapan Fenerbahçe Alagöz Holding, liderliğini devam ettirdi. OGM Ormanspor ise averajla ikinci basamakta yer aldı.
Haftanın kapanış müsabakasında Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-13 önde tamamlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, soyunma odasına 43-33 üstün gitti.
Kayseri temsilcisi, üçüncü çeyreğini 65-51 önde tamamladığı mücadeleden 80-63 galip ayrıldı.
Ligde 6'da 6 yapan Fenerbahçe Alagöz Holding, liderliğini devam ettirdi. OGM Ormanspor ise averajla ikinci basamakta yer aldı.