Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı renklerine bağladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı transfer etti.

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Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı renklerine bağladı
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11 Temmuz 2024 11:17
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Antalya Toroslar Basketbol'da forma giyen 2 metre boyunda ve 33 yaşındaki Karataş ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Pivot pozisyonunda görev yapan Karataş, 2023-2024 sezonunda 17 maçta şans buldu.

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