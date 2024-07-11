Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı renklerine bağladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Antalya Toroslar Basketbol'da forma giyen 2 metre boyunda ve 33 yaşındaki Karataş ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Pivot pozisyonunda görev yapan Karataş, 2023-2024 sezonunda 17 maçta şans buldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Antalya Toroslar Basketbol'da forma giyen 2 metre boyunda ve 33 yaşındaki Karataş ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Pivot pozisyonunda görev yapan Karataş, 2023-2024 sezonunda 17 maçta şans buldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU