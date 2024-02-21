Melikgazi gözünü Avrupa'ya dikti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyetle yükselişe geçen Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında rakibi London Lions'u yenerek rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.



Ligin 21. haftasında ağırladığı Emlak Konut'u 89-80'le geçen Kayseri temsilcisi, 22. haftada Çankaya Üniversitesi'ni 94-77 mağlup etti.



Bay geçtiği 23. haftadan sonra 24. haftada Ormanspor'a sahasında 87-102'lik skorla boyun eğen Kayseri Basketbol, ligin son maçında deplasmanda Çukurova Basketbol'u 67-53'lük skorla geçti.



Kayseri ekibi 10 galibiyet ve 13 mağlubiyetle topladığı 33 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.



FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İngiltere temsilcisi London Lions'u ağırlayacak Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde bulduğu moralle rakibini yenmek istiyor.



Başantrenör Özsarı: "Takımıma ve ekibime güveniyorum"



Başantrenör Emre Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son haftasında aldıkları Çukurova Basketbol galibiyetinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



İyi bir ekibe sahip olduklarını vurgulayan Özsarı, "Son dört haftada üç galibiyetimiz var. Özellikle son oynadığımız Çukurova deplasmanındaki galibiyet hakikaten bize moral açısından, oyuncularımızın öz güveninin yerine gelmesi açısından çok iyi geldi, 10. galibiyetimizi almış olduk. Önümüzde beş hafta daha var. Bu beş haftada da elimizden geleni en iyi şekilde yapıp hedefimiz olan play-offa girmek istiyoruz. Takımıma ve ekibime güveniyorum. Bunu başaracak güçteyiz." dedi.



Özsarı, hem ligde hem de Avrupa'da mücadele ettiklerini, bunu başaran oyuncularının büyük bir öz güvenle çalıştığını kaydetti.



FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında karşılaşacakları London Lions ile ilgili de değerlendirmede bulunan Özsarı, şöyle devam etti:



"Şampiyonluk için kurulmuş bir takım. Hem oyuncu kalitesi hem bütçe anlamında hakikaten iyi bir takım. Ama biz de kötü takım değiliz. Sonuçta buralara gelirken gruptan çıkma başarısını gösterdik. Avrupa'nın köklü ekiplerini eleyerek buraya geldik. İspanya'da şu anda dördüncü sıradaki Uni Girona ve Macar liginde beşinci sırada olan Universitas Pecs takımını geride bırakarak son sekize kalmak hakikaten bu takım için bir başarı. Ama biz bununla yetinecek miyiz, tabii ki yetinmeyeceğiz. Bu bir oyun, sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Halkımıza layık olmaya çalışacağız. Tarihinde iki defa final oynamış bir takımız. Buralara hazır olan bir takımız. Bütçe olarak şu anki takımımız o günkü ekibe göre mütevazı olsa da oyuncularıma güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."



Türkiye'de Kadın Basketbol Ligi'nde taraftar desteğini en çok alan şehirlerden birinin Kayseri olduğunu vurgulayan Özsarı, taraftarı yarın saat 18.30'da London Lions maçına davet etti.





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