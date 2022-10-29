Meliha Diken: 'Her kulvarda hedef şampiyonluk'

Fenerbahçe Opet forması giyen Meliha Diken, Şampiyonlar Kupası'ndaki VakıfBank galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Başarılı smaçör açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



"Takımımla gerçekten gurur duyuyorum. Geçen sene kıl payı 3 kez kaçırdık diyebilirim. Çok yakın maçlar oynadık ama bir türlü kupaya ulaşamadık. Çok bekledik. Sezona bu şekilde başladığımız için mutluyuz. Umarım devamı da gelir. Her kulvarda şampiyonluğu hedefliyoruz."





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