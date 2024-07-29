Meliha Diken: "Böyle uzayacağını tahmin etmiyordum"

Meliha Diken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Meliha Diken: 'Böyle uzayacağını tahmin etmiyordum'
Meliha Diken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Diken yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Biraz değişikti. Böyle uzacağını tahmin etmiyordum. İlk başta sabırsız davrandık. Çok fazla hata yaptık. Sonra da panik başladı. Sonradan oyunumuz oturmaya başladı. Herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir maç oldu bizim için. Bu formayı çok özlüyorum. Olimpiyat'ta da giymek nasip oldu. Çok mutluyum"

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