Melih Mahmutoğlu'ndan Obradovic'e teşekkür

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncularından Melih Mahmutoğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Cuma akşamı İsveç, 26 Şubat Pazartesi günü ise Letonya ile yapacakları maçları kazanarak, avantaj elde etmek istediklerini söyledi.



Melih, yaptığı açıklamada, gruplara güzel bir başlangıç yaptıklarını belirtti.



Oynayacakları iki karşılaşmanın, ilk iki maçtan daha önemli olduğunu vurgulayan Melih, "Deplasmanda zorlu maçlar olacak. Bizim için özellikle Letonya deplasmanı kritik. Burada önemli olan 4'te 4 yapmak. Çünkü haziran ayında iki maç evimizde olacak. Bu, bizim için avantaj ama bu iki maçı olabildiğince iyi bir şekilde geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Türk oyuncuların kulüp takımlarında ciddi roller almaya başladığını dile getiren Melih Mahmutoğlu, şöyle devam etti:



"Bu sevindirici bir durum. Son iki maçta bunu sahada gördük. İnşallah bu maçlar da herkes için en iyi şekilde geçer. Karşı gruptan gelebilecek takımları aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Buradan ne kadar galibiyet götürebilirsek, bizim için o kadar avantaj olacak."



- "Fenerbahçe'de hedef her zaman şampiyonluktur"



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, sarı-lacivertlilerin yarıştığı her kulvarda şampiyonluğa oynadığını bildirdi.



PTT Türkiye Kupası'nın kendileri için iyi geçmediğini ve o sayfayı kapattıklarını vurgulayan Melih, "Fenerbahçe'de hedef her zaman şampiyonluktur. Geçen seneki sayfayı güzel ve gururlu bir şekilde kapattık. Bu sene de aynı şekilde hedefimiz THY Avrupa Ligi şampiyonluğu. Önümüzde 2 çok önemli kupa var. Biri lig biri THY Avrupa Ligi kupası. Güzel bir şekilde çalışmaya başladı takım. Herkes iyi durumda. İnşallah sezonu Belgrad'da şampiyon olarak kapatırız." değerlendirmesinde bulundu.



Yoğun maç temposunun basketbolcular için zorlu olduğunu anlatan Melih, şunları kaydetti:



"Oyuncuları yoğun tempoda, zor dönemler bekliyor. Biz oyuncular olarak her zaman ne görev verilirse en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada önemli olan kulüplerimizle federasyon arasındaki ilişki. Özellikle buradan kendi kulübüm Fenerbahçe'ye ve hocama çok teşekkür ediyorum. Ali Muhammed ile benim hep arkamızdalar. Destekleri bizim için çok önemli."



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çok fazla yabancı oyuncu bulunduğunu ve bu sebeple Türk basketbolcular için zor bir dönem olduğunu aktaran Melih, sözlerini şöyle tamamladı:



"Herkes milli takımda oynamanın, milli takım forması giymenin ne kadar gurur verici olduğunun farkında. Buraya gelen tüm Türk genç kardeşlerimiz takımlarında elinden geleni yapıyorlar. Maçlarda ne kadar iyi oynadıklarını gördük. İnşallah hem onlar hem de bizler için en iyi şekilde geçmeye devam eder."